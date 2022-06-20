الإثنين 20-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

لقاء يبحث القضايا الزراعية بمحافظة الزرقاء

الفايز يرعى حفل جمعية عون الثقافية بمناسبة الاعياد الوطنية

الارصاد : انخفاض ملموس على درجات الحرارة الثلاثاء

طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/71 يباشر اعماله

لقاء حواري بالزرقاء عن البرامج التي تقدمها جيدكو

روسيا: منع ليتوانيا وصول الشاحنات إلى كالينيغراد عمل عدائي

الأردن يتقدم على مؤشر السلام العالمي

إطلاق المرحلة الاولى من مشروع الشراكة بين مؤسسة نحن قادرون ووزارة التربية

وزير العمل: التوسع في الفروع الإنتاجية وفر أكثر من 9 آلاف وظيفة

النجار ترعى موسم البيدر الثقافي في جرش

الإثنين، 20-06-2022 07:02 م

وزير العمل: التوسع في الفروع الإنتاجية وفر أكثر من 9 آلاف وظيفة

العمل


الوكيل الاخباري - قال وزير العمل نايف استيتية، الاثنين، إن الأردن "بدأ بمرحلة التعافي من أزمة كورونا"، موضحا أن "لدى الحكومة أولويات أعلنت عنها كان أهمها تنظيم سوق العمل وفر فرص عمل جديدة للشباب".

وأضاف لقناة "المملكة"، أن "الحكومة تعمل على خلق فرص مختلفة للقطاعات بشكل عام وزيادة صادرات الشركات الأردنية ورفع معدل النمو الاقتصادي وتعمل على إعداد قانون جديد لتعزيز البيئة الاستثمارية"، مبينا أن "معدل البطالة انخفض في الربع الأول لهذا العام بمقدار 2.2%، عن نفس الفترة من الربع الأول من العام 2021"، حيث وصلت نسبة البطالة للربع الأول 22.8%.

استيتية، قال إنه "جرى "التوسع في الفروع الإنتاجية في المحافظات لخلق أكثر من 9 آلاف وظيفة والعمل جار على استحداث 3 آلاف وظيفة جديدة"، موضحا أن "التوسع في الفروع الإنتاجية، التي جاءت بناء على مكرمة ملكية من جلالة الملك في كافة المحافظات".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الزراعة

لقاء يبحث القضايا الزراعية بمحافظة الزرقاء

1

الفايز يرعى حفل جمعية عون الثقافية بمناسبة الاعياد الوطنية

320223021284934942518

طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/71 يباشر اعماله

6202213224029652195428

لقاء حواري بالزرقاء عن البرامج التي تقدمها جيدكو

9

الأردن يتقدم على مؤشر السلام العالمي

التربية والتعليم

إطلاق المرحلة الاولى من مشروع الشراكة بين مؤسسة نحن قادرون ووزارة التربية

أخبار متعلقة
وزارة الصحة

مراكز فحص كورونا العاملة يوم الجمعة - أسماء

وزارة الصحة

مراكزٌ يتوافر فيها مطعوم كورونا الخميس - أسماء

petra

86 ألف زائر للبترا خلال أيار وحركة تجارية نشطة

بيببب

أخصائي أطفال يوضح حول فيروس منتشر يسبب القيء والإسهال

الملكية

الملكية الأردنية تحتاج 275 مليون دينار لإعادة هيكلة رأسمالها وعجزها النقدي

وزارة الصحة

مراكزٌ يتوافر فيها مطعوم كورونا الثلاثاء - أسماء