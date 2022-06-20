وزير العمل: التوسع في الفروع الإنتاجية وفر أكثر من 9 آلاف وظيفة

الوكيل الاخباري - قال وزير العمل نايف استيتية، الاثنين، إن الأردن "بدأ بمرحلة التعافي من أزمة كورونا"، موضحا أن "لدى الحكومة أولويات أعلنت عنها كان أهمها تنظيم سوق العمل وفر فرص عمل جديدة للشباب".



وأضاف لقناة "المملكة"، أن "الحكومة تعمل على خلق فرص مختلفة للقطاعات بشكل عام وزيادة صادرات الشركات الأردنية ورفع معدل النمو الاقتصادي وتعمل على إعداد قانون جديد لتعزيز البيئة الاستثمارية"، مبينا أن "معدل البطالة انخفض في الربع الأول لهذا العام بمقدار 2.2%، عن نفس الفترة من الربع الأول من العام 2021"، حيث وصلت نسبة البطالة للربع الأول 22.8%.



استيتية، قال إنه "جرى "التوسع في الفروع الإنتاجية في المحافظات لخلق أكثر من 9 آلاف وظيفة والعمل جار على استحداث 3 آلاف وظيفة جديدة"، موضحا أن "التوسع في الفروع الإنتاجية، التي جاءت بناء على مكرمة ملكية من جلالة الملك في كافة المحافظات".

اضافة اعلان