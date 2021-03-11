وزير العمل المكلف يدعو القطاع الخاص إلى التوجه للعمل المرن

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





دعا وزير العمل المكلف أيمن المفلح، القطاع الخاص إلى التوجه للعمل المرن، وذلك بعد قرار رئيس الوزراء تحديد ساعات الدوام الرسمي للموظّفين العموميين ما بين الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثانية مساءً.وتحدث المفلح لـ "المملكة" عن عدم وجود إي إجراءات بهذا الشأن من قبل وزارة العمل مع القطاع الخاص.وعبر المفلح عن أمله في أن "يحذو القطاع الخاص حذو القطاع العام في موضوع تحديد ساعات الدوام الرسمي في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد وزيادة مدة الحظر الجزئي الذي يؤثر على الموظفين".