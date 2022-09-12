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الإثنين، 12-09-2022 11:57 ص

وزير العمل: لا يوجد ثقافة عيب في الأردن اليوم

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الوكيل الاخباري- أكد وزير العمل نايف استيتية، أن الوزارة تعمل مع جهات مختلفة على تمكين عدد من القطاعات التي باستطاعتها استقطاب عمالة أردنية وحاليا هي تستقطب عمالة وافدة.

وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم”، إن الوزارة تقوم بتعريف الشباب الأردني بهذه الوظائف وماهي حقوقهم، حيث سيتم إطلاق حملة ترويجية كبيرة على مستوى المملكة باستخدام نظارات الواقع الافتراضي لتعريف الشباب الأردني بالوظائف المتاحة، وسيتم التواجد في أماكن تواجد الشباب في المولات والأسواق وغيرها.

وأضاف أن التوجيهات الملكية كانت واضحة في ضرورة العمل على إدماج أكبر عدد من الشباب بالوظائف الموجودة، والنهوض بمستوى بيئة العمل والتأكد من أن الوظائف كافة تتمتع بالسلامة والمهنية العالية، بالإضافة إلى إعطاء ذوي الاحتياجات الخاصة فرصتهم بالعمل.

وبين الوزير أنه لا يوجد ثقافة عيب في الأردن اليوم، لكن الشباب الأردني يبحثون عن المهنة ضمن الأطر الرسمية التي يوجد فيها على الأقل سلامة صحية مهنية.

وأوضح أنه يتم حاليا التركيز على التدريب المهني، حيث كانت توجيهات سمو ولي العهد واضحة بضرورة التركيز على المهارات، فـ الشركات اليوم تبحث عن المهارة، وعليه فإن الوزارة تعمل على تمكين الشباب بالمهارات التي يحتاجونها في سوق العمل، وهي على نوعين (فنية وسلوكية)، وبالتالي نضمن في أن يكون هناك مسار وظيفي للشباب يتم خلال خلق فرص عمل داخل وخارج المملكة.

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