الخميس 17-06-2021
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الخميس، 17-06-2021 06:39 م

وزير المالية : أهمية تقديم التسهيلات للحركة التجارية

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الوكيل الاخباري - أطلقت دائرة الجمارك الأردنية، الخميس، 6 خدمات إلكترونية جديدة، بهدف تطوير وتحديث العمل الجمركي.اضافة اعلان


وتمثلت الخدمات الجديدة، بإصدار براءة الذمة إلكترونياً، وخدمات رخص الإدخال المؤقت للسيارات الأجنبية، وخدمة التصريح الإلكتروني عن الأموال المنقولة، وخدمة التفاويض الإلكترونية، وخدمة إبراء البيان الجمركي الصادر إلكترونياً، والاستمرار بتنفيذ مشروع النافذة الوطنية للتجارة لغايات التخليص المسبق على البضائع.

وأكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس الذي رعى إطلاق الخدمات، أهمية تشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة للحركة التجارية بما لا يتعارض مع جهود الدائرة في مكافحة الأنشطة والتجارة غير المشروعة، داعياً إلى مواصلة هذه الجهود، وضرورة تقديم الدعم المستمر لتعزيز جهود دائرة الجمارك لتحقيق المزيد من الإنجازات، وضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز نقاط القوة.

 




 

 


 

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