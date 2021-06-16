نقابة ملاحة الأردن لـ الوكيل: قرارات مبشرة على الأبواب لمواجهة ارتفاع أجور الشحن

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - شكر أمين عام نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح، الأربعاء، الجمارك الأردنية لاستجابتها للحلول المطروحة لمجابهة ارتفاع أجور الشحن.

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وقال الدلابيح لـ الوكيل الإخباري إن اجتماعه مع مدير عام الجمارك كانت مخرجاته إيجابية ومبشرة، حيث تم خلاله الاتفاق بشكل مبدئي على أن تكون أسعار الشحن القديم مؤشراً للتقييم الجمركي، ووضع حد للأجور، إضافة لعدة قرارات أخرى لا تزال قيد الدراسة.

وأكد أن قانون الجمارك ينص على احتساب أجور الشحن مضافة إلى ثمن السلعة عند التقييم الجمركي، لافتا إلى أن ارتفاع اجور الشحن أدى إلى ارتفاع القيمة الجمركية للمواد المستوردة، ما انعكس على التجار والمواطنين، الأمر الذي قاد إلى اتخاذ هذا القرار، الذي ينعكس إيجابا على التاجر والمواطن والاقتصاد معاً.

وعزا ارتفاع أجور الشحن البحري عالمياً، إلى النقص في أعداد الحاويات الفارغة عالمياً، وخروج بواخر من الخدمة، وازدياد الطلب عليهما، ما أدى إلى ارتفاع أجور الشحن منذ بداية العام، وازداد تباعاً في كل شهر إلى أن بلغت أرقاماً قياسية.