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الإثنين، 21-02-2022 09:34 م

وزير المالية يبحث مع نظيره المصري التعاون في المجالات المالية والجمركية

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الوكيل الاخباري - بحث وزير المالية الدكتور محمد العسعس، خلال لقائه اليوم الاثنين وزير المالية المصري الدكتور محمد المعيط، تعزيز سبل التعاون الثنائي في القطاعات المالية والضريبية والجمركية.

وجرى، في اللقاء، التأكيد على التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في مجالات نظم إدارة المعلومات الحكومية، والتعاون الضريبي، حيث تم التوافق، في هذا الإطار، على تطوير اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي الموقعة بين الأردن ومصر.

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