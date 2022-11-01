وزير المياه يلتقي ممثلي الجهات المانحة لمشروع الناقل الوطني

الوكيل الاخباري - التقى وزير المياه والري المهندس محمد النجار، اليوم الثلاثاء، ممثلي الجهات المانحة لمشروع الناقل الوطني.



وعرض النجار، الجهود والإجراءات التي يقوم بها قطاع المياه بالتعاون مع جميع المعنيين لمواجهة مختلف التحديات والسير قدما بتحديث وتطوير الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، واستراتيجية خفض الفاقد المائي، ومشروع الناقل الوطني والتنسيق بين مختلف الجهات التمويلية والمانحة.



وأكد أن المشاريع التي يجري تنفيذها في قطاع المياه والخطط والبرامج الممولة من الدول الصديقة والمانحة لخفض الفاقد وتحسين قدرة المصادر المائية وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة، إضافة إلى المشروع الاستراتيجي" ناقل العقبة -عمان"، ستسهم في تعزيز كفاءة أنظمة وتزويد المياه، والحد من الفاقد المائي وخدمة مناطق جديدة بخدمات الصرف الصحي في إطار مواجهة التغيرات المناخية .



وشدد النجار على ضرورة إيجاد الحلول اللازمة للإسراع بتنفيذ جميع المشاريع، وتعزيز التعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة بما يضمن إنجاز الأعمال بكفاءة عالية.

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