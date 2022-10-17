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اختتام دورة في إربد حول المشاركة السياسية للشباب

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الإثنين، 17-10-2022 06:23 م

اختتام دورة في إربد حول المشاركة السياسية للشباب

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 الوكيل الاخباري - اختتمت بمركز شباب وشابات غرب إربد، اليوم الاثنين، دورة تدريبية ضمن برنامج المشاركة السياسية للشباب الذي تنفذه وزارة الشباب بالشراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني.

وتضمنت الدورة التي استمرت لثلاثة أيام بمشاركة 31 شاباً وشابة من أعضاء عدد من المراكز الشبابية في إربد، محاضرات تثقيفية وجلسات حوارية حول مواضيع المواطنة والانتخابات والديمقراطية والأحزاب والإعلام والإدارة المحلية، إضافة إلى التسامح وقبول الآخر.

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