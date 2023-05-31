الأربعاء 31-05-2023
الوكيل الاخباري

الملك يستقبل ملك ماليزيا في بيت الأردن

الأمير عمر بن فيصل يقيم حمام العريس لولي العهد- صور

تعرف على ترتيب الأردن في تصنيف الجيش الأقوى عربيا

صندوق المعونة يحتفل بزفاف ولي العهد

صدور إرادة ملكية سامية

كلمة مرتقبة للملك في مأدبة عشاء حفل زفاف ولي العهد الليلة

وسائل إعلام عالمية تنقل فرح الأردنيين بزفاف ولي العهد

وفاة الشابة ناديا عفانة

العواملة يحذر من ارتفاع أسعار الشقق في الأردن

إرادة ملكية بنقل سفراء إلى المركز - أسماء

الأربعاء، 31-05-2023 02:16 م

وسائل إعلام عالمية تنقل فرح الأردنيين بزفاف ولي العهد

image


الوكيل الإخباري- بدأت وسائل إعلام محلية وعالمية تجهيزاتها الفنية لنقل التفاصيل الكاملة لزفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني غدا الخميس.

اضافة اعلان


ووفر الأردن مركزًا إعلاميًا متخصِّصا يتسع لــــــ 200 صحفي.


ويقدم المركز الإعلامي خدمات متعددة ومتكاملة لضمان تغطية شاملة لمراسم الزفاف، من الإنترنت والديسكات وأماكن التصوير وستوديو للبث المباشر، كما يوفر نحو 200 مقعد للصحفيين والإعلاميين.


واستقبل المركز العديد من الطلبات للتغطية الإعلامية، وستقوم محطات تلفزيونية وإذاعية ووكالات عالمية وصحف ومجلات أجنبية، ووسائل إعلام محلية بتغطية مراسم الاحتفال.


كما تقوم جميع الوسائل الراغبة بنقل الحدث على الهواء، فلا يوجد بث حصري لوسيلة إعلامية دون الأخرى، وتزويد المواقع ووسائل الإعلام المختلفة ممن لا يتوفر لها مكاتب أو مراسلون بكود خاص عبر الإنترنت، تسهيلا لبث مراسم الزفاف، بالإضافة إلى انه سيكون هناك تصوير للمراسم عبر طائرات الدرون.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
sh_0

52 إشاعة في أيار والاقتصادية تتصدرها بنسبة 40 %

64773de17bc4d

الملك يستقبل ملك ماليزيا في بيت الأردن

82bb242c-26f5-4b8a-8f7c-a46253a3ca72

الاقتصاد الرقمي تحتفل بزفاف ولي العهد

55555555555555555555555555555555

الأمير عمر بن فيصل يقيم حمام العريس لولي العهد- صور

647739060903a

ارتفاع الإيرادات المحلية خلال أول شهرين من العام 83 مليون دينار

0L5A3222

تعرف على ترتيب الأردن في تصنيف الجيش الأقوى عربيا

أخبار متعلقة
العقبة

العقبة : اطلاق كتيب بعنوان "رفيحي الحسين" بمناسبة زفاف ولي العهد

5202325171117676221184

ولي العهد يعزي عشيرة الحديدي

5202327133154265083105

عشائر العتوم بجرش تحتفل بقرب زفاف ولي العهد

2514

جوجل يحتفل بعيد استقلال الأردن الـ 77

1684601734276

انطلاق معسكر الحماية في السرو

هيئة-تنظيم-قطاع-الاتصالات

تنظيم الاتصالات: التعامل مع 2200 شكوى خلال الربع الأول من 2023