إغلاق الطريق الخلفي بالعقبة لإعادة تأهيله

الوكيل الاخباري - أغلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثاء، الطريق الخلفي في مدينة العقبة؛ لإعادة تأهيله أمام حركة الشاحنات من وإلى موانئ العقبة.



وأكد محافظ العقبة خالد الحجاج، أهمية الطريق الحيوية بالنسبة لموانئ العقبة، حيث يربطها بباقي مدن المملكة، مبينا أن كلفة الطريق تبلغ 3,5 مليون دينار، وسيتم تنفيذ 14 كلم منه.

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ودعا الحجاج سائقي الشاحنات للالتزام بالإرشادات المرورية على التحويلات التي تم وضعها للمحافظة على سلامة الجميع.



من جهته، أكد نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة المهندس حمزة الحاج حسن، ضرورة الإسراع في هذا المشروع للتسهيل على الشاحنات الدخول والخروج من وإلى العقبة.



ولفت إلى أن 3 آلاف شاحنة تدخل يوميا لمدينة العقبة، مما يتطلب تعاون الجميع للحفاظ على سلامة الشحن على الطريق المعني.