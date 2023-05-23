الثلاثاء 23-05-2023
الوكيل الاخباري

مديرية الأمن العام تشارك بحملة " بسواعدنا ... نحمي بيئتنا "

بحث استعدادات المخيمات للاحتفال بعيد الاستقلال وزفاف ولي العهد

إغلاق الطريق الخلفي بالعقبة لإعادة تأهيله

معلومات مهمة عن الآنسة رجوة عروس الأمير الحسين

أسرى فلسطينيون في "عيادة سجن الرملة" يقررون خوض إضراب عن الطعام

حاجة تلفت الأنظار في حفل حناء الآنسة رجوة ؟ - صور

شاهد : فيديو ساخر لمواطن اردني يشعل مواقع التواصل !

وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح حضانة منزلية في طبربور

وزارة البيئة تطلق حملة النظافة الوطنية "بسواعدنا نحمي بيئتنا"

ديانا كرزون تطلق أغنية "الهوية الأردنية" - فيديو

الثلاثاء، 23-05-2023 10:45 م

إغلاق الطريق الخلفي بالعقبة لإعادة تأهيله

12202028111553263921264


الوكيل الاخباري - أغلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثاء، الطريق الخلفي في مدينة العقبة؛ لإعادة تأهيله أمام حركة الشاحنات من وإلى موانئ العقبة.

وأكد محافظ العقبة خالد الحجاج، أهمية الطريق الحيوية بالنسبة لموانئ العقبة، حيث يربطها بباقي مدن المملكة، مبينا أن كلفة الطريق تبلغ 3,5 مليون دينار، وسيتم تنفيذ 14 كلم منه.

اضافة اعلان


ودعا الحجاج سائقي الشاحنات للالتزام بالإرشادات المرورية على التحويلات التي تم وضعها للمحافظة على سلامة الجميع.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة المهندس حمزة الحاج حسن، ضرورة الإسراع في هذا المشروع للتسهيل على الشاحنات الدخول والخروج من وإلى العقبة.

ولفت إلى أن 3 آلاف شاحنة تدخل يوميا لمدينة العقبة، مما يتطلب تعاون الجميع للحفاظ على سلامة الشحن على الطريق المعني.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 
 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202323194746660956825

حاجة تلفت الأنظار في حفل حناء الآنسة رجوة ؟ - صور

8

وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح حضانة منزلية في طبربور

www

وزارة البيئة تطلق حملة النظافة الوطنية "بسواعدنا نحمي بيئتنا"

5202311132143745147466

ورشة حول تطوير دائرة الإحصاءات ضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام

w

ورشة حول برنامج نظام إدارة المشاريع وتكاملها

5202323135612379698100

المئات من طائرات "الدرون" تضيء سماء عمّان - فيديو

أخبار متعلقة
345448178_788761102514945_7436631957748544549_n

الفايز يشارك في حملة تنظيف جوف البحر بمنطقة مارينا

345648356_192162289935816_5912163111654957713_n

الشرطة السياحية: اجراءات امنية معززة خلال استقبال الباخرة (MSC ORCHSTRA ) في العقبة - صور

wwww

حملة تنظيف لجوف البحر في خليج العقبة

ca45c200cb01544d3ec99eff398058cd

انطلاق مؤتمر القيادات التربوية الـ 18 في العقبة

main_image64553b3d9f92e

الأشغال تتعامل مع تجمع للاتربة على طرق بالعقبة

ط

90 % نسبة إشغال فنادق البحر الميت في عطلة نهاية الأسبوع الحالي