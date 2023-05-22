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الإثنين، 22-05-2023 12:02 م

الطاقة والمعادن تختتم دورة تدريبية في مجال الأمن الإشعاعي

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الوكيل الإخباري - اختتمت في مدينة العقبة الدورة التدريبية المتخصصة في مجال الأمن الإشعاعي، التي نظمتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بالتنسيق مع مكتب الأمن الإشعاعي في وزارة الطاقة الأميركية.

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وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، إن الدورة التدريبية جاءت بهدف تعزيز الوعي في مجال الأمن الإشعاعي وتطوير قدرات كوادر الهيئة وإيجاد مدربين مؤهلين لتوعية وتدريب شركاء الهيئة في مجال العمل الإشعاعي والنووي بشكل خاص، وفي جميع القطاعات التي تنظمها الهيئة بشكل عام، بما يساهم في تعزيز دور الهيئة التنظيمي والرقابي على القطاع.


وبحسب بيان صحفي صدر عن الهيئة اليوم الاثنين، ركزت الدورة على مسؤوليات ووظائف المدرب عند إجراء التدريب، والخصائص المشتركة للمتعلم البالغ، وتقنيات أساليب التعليم والعديد من المواضيع الأخرى المتعلقة بتدريب المدربين.

 




 

 


 

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