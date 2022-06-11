وصول جثمان الشهيد السيايدة إلى المملكة

الوكيل الإخباري - وصل إلى مطار ماركا العسكري، الساعة الواحدة صباح اليوم السبت، جثمان شهيد الواجب الرقيب/1 جميل محمود متروك السيايدة، وكان في استقباله مندوباً عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية وذوو الشهيد.

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وجرى للشهيد مراسم استقبال عسكرية، حيث حُمل مكللاً بالعلم الأردني على أكتاف مجموعة من رفاق السلاح، واصطفت مجموعة من حرس الشرف لتحية الشهيد فيما عزفت موسيقات القوات المسلحة "لحن الرجوع الأخير".



يُشار إلى أن الشهيد الرقيب/1 السيايدة، من قرية الجدعا – الكرك هو من مرتبات قوة الانتشار السريع الأردنية مالي/2، واستشهد أثناء قيامه بواجبه.

