السبت 11-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الزراعة تعلن عن أسعار الأضاحي لهذا العام

مقترح لتطوير العمل المؤسسي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية

لا توجه لرفع أسعار المياه في الأردن

لمن ترتب عليه ديون للضمان.. توضيح هام حول الإعفاءات والغرامات والاقساط

تعليق الرحلات عبر مطار دمشق بعد القصف الإسرائيلي

اختتام فعاليات مسابقة المحارب السنوية في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

أسعار جديدة للغاز في السعودية

الاحتلال يصيب مزارعين بالاختناق في غزة

ارتفاع أسعار النفط عالميا

مقترح يدعو للتوسع في إقراض المنشآت بالمملكة

السبت، 11-06-2022 06:43 ص

وصول جثمان الشهيد السيايدة إلى المملكة

ووو


الوكيل الإخباري - وصل إلى مطار ماركا العسكري، الساعة الواحدة صباح اليوم السبت، جثمان شهيد الواجب الرقيب/1 جميل محمود متروك السيايدة، وكان في استقباله مندوباً عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية وذوو الشهيد.

اضافة اعلان


وجرى للشهيد مراسم استقبال عسكرية، حيث حُمل مكللاً بالعلم الأردني على أكتاف مجموعة من رفاق السلاح، واصطفت مجموعة من حرس الشرف لتحية الشهيد فيما عزفت موسيقات القوات المسلحة "لحن الرجوع الأخير".


يُشار إلى أن الشهيد الرقيب/1 السيايدة، من قرية الجدعا – الكرك هو من مرتبات قوة الانتشار السريع الأردنية مالي/2، واستشهد أثناء قيامه بواجبه.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
أضاحي خاص

الزراعة تعلن عن أسعار الأضاحي

6202271359257044441

مقترح لتطوير العمل المؤسسي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية

thumbs_b_c_c4439e3a913a42e44b0510cb699204e4

لا توجه لرفع أسعار المياه في الأردن

20210807T202714-1628357234018131800

مسودة محمية العقبة تحظر الصيد والإيذاء والنقل

0L5A5730

أسعار الخضار محلياً اليوم السبت

image (14)

المجلس البلدي للأطفال يحتفل بالأعياد الوطنية

أخبار متعلقة
620218212359725321467

وسم عيد الجلوس الملكي 23 يتصدر تويتر الأردن

image (1)

الملك لرفاق السلاح: بتضحياتكم تعلو رايات الأردن الحبيب

620229203954489410554

الأردنيون يحتفلون بيوم الجيش وذكرى الثورة العربية

Capture-5

الملك يرعى احتفال الجيش بالمناسبات الوطنية وينعم بأوسمة على ضباط وضباط صف

250947_46_1565186512

إرادة ملكية بترفيع ضباط في الجيش والأمن

w

ولي العهد يقدم واجب العزاء لذوي الشهيد ابو غنمي