وصول 68 مواطنا أردنياً من بولندا إلى المملكة

الوكيل الإخباري - ‏ وصلت إلى مطار ماركا العسكري بعد منتصف الليل، طائرة الإجلاء الثالثة التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني التي أُرسلت إلى بولندا بتوجيهاتٍ من جلالة الملك عبدالله الثاني لنقل الاردنيين وعائلاتهم من مطار وارسو فريدريك شوبان.

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وكان على متن الطائرة 68 مواطناً وعائلاتهم ممن تمكنوا من عبور الحدود إلى بولندا قادمين من أوكرانيا، وغالبيتهم من مدينة سومي الأوكرانية. وتكلّلت عملية الإجلاء الثالثة من نوعها بالنجاح بعد التنسيق المُكثّف بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وجميع الجهات والمؤسسات الأردنية المعنية والسفارة الأردنية في برلين (المُعتمدة لدى بولندا) ومندوبي الوزارة على عددٍ من المعابر الحدودية بين أوكرانيا وبولندا وفي العاصمة وارسو لنقل المواطنين الأردنيين منها إلى المملكة.



يُذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي/ قيادة سلاح الجو الملكي الأردني قدّموا كل الإسناد والدعم لجهود وزارة الخارجية لإنجاح عمليات الاجلاء. وجرى إرسال طائرتين عسكريتين، بتوجيهاتٍ ملكيةٍ سامية، خلال الأسبوع الماضي، لإجلاء الاردنيين وعائلاتهم من بوخارست وبودابست ممن قدموا من أوكرانيا، وبذلك تكون الطائرات التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني قد أجلت ما مجموعه 208 مواطنين أردنيين إلى المملكة، في حين سهّلت وزارة الخارجية سفر ما مجموعه 169 شخصاً على رحلاتٍ تجاريةٍ مختلفة. ومن المتوقع أن تقوم الوزارة بتسهيل سفر حوالي 100 شخص من رومانيا وبولندا وهنغاريا خلال الأسبوع المقبل.





