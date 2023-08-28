وفاة العين جمال الشوابكة خلال جلسة في مجلس الأعيان

الوكيل الاخباري - توفي، الاثنين، ‏الفريق الركن المتقاعد العين جمال الشوابكة، عن عمر يناهز 72 سنة بعد وعكة صحية أصابته خلال حضوره جلسة تشريعية في مجلس الأعيان.



ومن أبرز المناصب التي تقلدها الشوابكة؛ مستشار خاص لسمو الأمير غازي بن محمد من تاريخ 1/1/2020- ولغاية تاريخه، مستشار عسكري للأزمات في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، رئيس مجلس إدارة CLS الأميركية، مستشار عسكري لرئيس الجمهورية اليمنية، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة – القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، قائد العمليات الخاصة المشتركة، قائد وحدة الأمن والحماية الخاصة لحماية الطائرات والمطارات والسفارات الأردنية خارج المملكة، رئيس أركان العمليات الخاصة، قائد القوات الخاصة الملكية، قائد مجموعة مكافحة الارهاب – القوات الخاصة الملكية، عضو مجلس الاعيان الثامن والعشرون والتاسع والعشرون.





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