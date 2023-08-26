مضاعفة أعداد الغرف الفندقية في البترا ما "سيزيد مدة إقامة السائح"

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان عبدالحكيم الهندي، السبت، إن اللجنة قدمت 90 توصية للحكومة تتعلق بالقطاع السياحي.

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وأضاف خلال جلسة تطرقت للقطاع السياحي في الأردن على هامش الملتقى الحكومي الذي حمل عنوان "عام على التحديث"، بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، أن أزمة كورونا "كانت قاسية على القطاع السياحي، وأول قطاع تضرر وآخر قطاع تعافى من الأزمة".



وبين الهندي أن القطاع السياحي "نما" عام 2019، مشيرا إلى "الحوافز المقدمة من سلطة العقبة مؤخرا للمستثمرين أسهمت بزيادة الغرف الفندقية".



وأشار إلى أنه "سيجري زيادة أسطول النقل السياحي والذي يشكل تحديا للسياحة في الأردن". وبين أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالقطاع السياحي عام 2019 "لم تكن موجودة بالشكل الحالي".



رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي سليمان الفرجات، قال خلال الجلسة إن إقليم البترا "ضاعف" أعداد الغرف الفندقية وأدخل منتجات جديدة مثل المنطاد الثابت.



وقال إن "مدة إقامة السائح بالبترا ليوم فقط كان سببه عدم وجود غرف فندقية، وبالتالي الغرف الجديدة ستزيد إقامة السائح".



وتحدث الفرجات عن افتتاح قريب لـ "منتجات جديدة تخدم المدينة الأثرية وتزيد من تنافسيتها".

