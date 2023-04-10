وفاة القاضي المتقاعد فارس الماضي بعد اصابته بحادث سير في السعودية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - انتقل إلى رحمة الله تعالى القاضي المتقاعد فارس الماضي إثر تعرضه لحادث سير في السعودية .
وكان الماضي تعرض الى حادث سير حيث كان يقود مركبته برفقة زوجته في طريقه الى المدينة المنورة لأداء مناسك العمرة.
وتعرضت مركبة الماضي للإنقلاب ما أدى الى وفاة زوجته و تعرضه لعدة كسور في الجمجمة و الصدر حيث تم نقله الى مستشفى الملك خالد في تبوك لتلقي العناية الطبية .
وبتوجيهات ملكية تم اخلاء الماضي قبل نحو يومين الى المدينة الطبية لاستكمال العلاج الا انه حالته ازدادت سوءً وتوفي على اثر الحادث.
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