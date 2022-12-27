وفاة ثلاثة أشخاص واصابة تسعة اخرين إثر حادث سير مروع في المفرق

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعاملت الفرق المتخصصة في مديريتي دفاع مدني وشرطة المفرق مساء اليوم مع حادث تصادم وقع مابين مركبتين في منطقة الخالديه.



وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه قد نتج عن الحادث وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة اخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

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بدورها قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الاولية اللازمة للمصابين ونقلهم واخلاء الوفيات الى المستشفيات القريبة ،والاصابات قيد العلاج،وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.