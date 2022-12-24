السبت 24-12-2022
الوكيل الاخباري

دراغي: فقط بوتين من يمكنه إنهاء الصراع في أوكرانيا

رئيس المجلس الأوروبي يدعو لتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي

هجانة الأمن العام تنقذ مواطنين ومركبات داهمتها السيول في باير بمعان

الأمن: سقوط أحد مرتبات قوات الدرك من أعلى جسر أذرح

وفاة شاب بحادث تصادم في عمان

الأردن الثالث عربيا.. ترتيب الدول التي حصلت على تأشيرات الهجرة لأمريكا في عام 2021

2.642 مليون م3 خزنتها السدود من الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية

التعامل مع 937 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الوظائف خلال 2023 في الشرق الاوسط .. 56% يبحثون عن وظيفة جديدة و20% يسعون لزيادة الراتب

الاحتلال الاسرائيلي يحتجز أكثر من 370 جثمانا بسجون الموتى

السبت، 24-12-2022 12:46 م

تربية قصبة المفرق تستلم مشروع صيانة مدرسة المفرق الصناعية للذكور

0000000


الوكيل الاخباري - استلمت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق، مشروع صيانة مدرسة المفرق الصناعية للذكور، وفقا لمدير المديرية الدكتور أسامة شديفات.

اضافة اعلان


وقال شديفات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن مشروع صيانة مدرسة المفرق الصناعية للذكور، والتي تعد المدرسة الصناعية الوحيدة على مستوى لواء قصبة المفرق امتد على ثلاث مراحل بكلفة مالية إجمالية بلغت 238 ألف دينار، لافتا إلى أن أعمال الصيانة شملت جميع مرافق المدرسة من مشاغل وأعمال بيئية والبنية التحتية، وإضافة بعض المرافق والملاعب وصيانة الوحدات الصحية.


وأضاف أن مشروع صيانة المدرسة تم الموافقة عليه من قبل أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات خلال جولتها التفقدية للمدرسة، أخيرا، مبينا أن صيانة المدرسة وإعادة تأهيلها يهدف إلى خلق أجواء مثالية للطلبة لتلقي تعليمهم العملي والدراسي وتمكينهم من التميز والإبداع.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

هجانة الأمن العام تنقذ مواطنين ومركبات داهمتها السيول في باير بمعان

ثثثثث

الأمن: سقوط أحد مرتبات قوات الدرك من أعلى جسر أذرح

102022471247305560477

وفاة شاب بحادث تصادم في عمان

M63A2668

2.642 مليون م3 خزنتها السدود من الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية

321517046_811390356630783_761364125568829834_n

التعامل مع 937 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

d5960326-ecf8-4ca6-9b55-453e95e33130

صورة للشهيد الدلابيح تشعل مواقع التواصل

أخبار متعلقة
0L5A1485 - Copy

فاعليات في المحافظات تستنكر استهداف رجال الأمن العام

شرطة سير (3)

وفاة و6 إصابات بحوادث دهس وتدهور وتصادم خلال 24 ساعة

pic_134890

صندوق الزكاة يسدد ديون 144 غارمة

الامن

القبض على تجار ومروجي مخدرات في 3 قضايا

كككككك

مياه اليرموك تطلب شراء آبار خاصة في هذه المناطق - أسماء

f1821fd1-9958-4d68-aa97-cd52a92cc8e2

القبض على 3 تجار للمخدرات في قضيتين منفصلتين في الرمثا والمفرق