تربية قصبة المفرق تستلم مشروع صيانة مدرسة المفرق الصناعية للذكور

الوكيل الاخباري - استلمت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق، مشروع صيانة مدرسة المفرق الصناعية للذكور، وفقا لمدير المديرية الدكتور أسامة شديفات.

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وقال شديفات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن مشروع صيانة مدرسة المفرق الصناعية للذكور، والتي تعد المدرسة الصناعية الوحيدة على مستوى لواء قصبة المفرق امتد على ثلاث مراحل بكلفة مالية إجمالية بلغت 238 ألف دينار، لافتا إلى أن أعمال الصيانة شملت جميع مرافق المدرسة من مشاغل وأعمال بيئية والبنية التحتية، وإضافة بعض المرافق والملاعب وصيانة الوحدات الصحية.



وأضاف أن مشروع صيانة المدرسة تم الموافقة عليه من قبل أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات خلال جولتها التفقدية للمدرسة، أخيرا، مبينا أن صيانة المدرسة وإعادة تأهيلها يهدف إلى خلق أجواء مثالية للطلبة لتلقي تعليمهم العملي والدراسي وتمكينهم من التميز والإبداع.