وفاة شاب أردني وهو ساجد في الكويت

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

توفي الشاب الأردني باسل خالد طقاطقة عن عمر يناهز الـ 26 عاما في دولة الكويت وهو ساجداً ليلة الثلاثاء الماضي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

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وفي التفاصيل قال أحد أقاربه لـ"الوكيل الإخباري"اليوم الخميس إن باسل شعر بالتعب ليل الثلاثاء بسبب الحساسية ومن بعدها قررت عائلته الذهب برفقته إلى المستشفى.



وتابع " قبل ذهاب الشاب باسل إلى المستشفى طلب أن يقيم الصلاة قبل خروجه من المنزل حيث بدأ بالصلاة وحين سجد توفاه الله ".



وأشار أحد أقاربه إلى إن باسل كان مقيم في الكويت منذ الصغر ولكنه درس البكالوريوس في إحدى الجامعات الأردنية .

