وفاة طالب توجيهي قبل أيام من موعد النتائج في إربد

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- توفي طالب الثانوية العامة "التوجيهي" أحمد النعامنة، ليل السبت الأحد قبل 4 أيام من موعد صدور النتائج المنوي الإعلان عنها مساء الأربعاء المقبل.وقال مقربون من الفقيد النعامنة إنه توفي إثر حادث سقوط تعرض له من على سور أحد المنازل أثناء تركيب إنارة، إذ كان يعمل في تلك الأثناء مع جهة لتنظيم الحفلات قبل أن يسقط عليه جسم صلب ثقيل.وأضافوا أن الحادثة تسببت للشاب النعامنة بنزيف داخلي بسبب سقوط الجسم الثقيل "فانوس حجري" عليه -كان على السور) ما أدى الى وفاته رحمه الله.وأشاروا إلى أن صلاة الجنازة أقيمت أمس السبت بحضور المئات وتم دفن الفقيد في بلدة حريما بمحافظة إربد.وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الحادثة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ومستذكرين مناقبه وسيرته الطيبة خلال حياته.