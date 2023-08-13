الأحد 13-08-2023
الوكيل الاخباري

وفاة طالب توجيهي قبل أيام من موعد النتائج في إربد

جامعات تُعلّق دوامها الوجاهي الاثنين - أسماء

الارصاد : هذه اعلى درجة حرارة سجلت في الاردن اليوم

خدام ينصح مزارعي الأغوار بالسقاية مبكرا وتجنب التسميد خلال الموجة الحارة

رقم قياسي .. كم بلغت درجة الحرارة بعمّان الساعة 1 ظهراً ؟

خبراء يتوقعون تجاوز الذهب عالمياً حاجز الـ2500 دولار قريباً

حملة للتوعية بآثار التدخين السلبي على الأطفال

شاهد : عاصفة غبارية في المفرق - فيديو

العطاءات الحكومية: 111 عطاء في قطاعات الصحة والتعليم والطرق

50 % ارتفاع مبيعات المكيفات بسبب موجة الحر (ممثل قطاع الكهربائيات)

الأحد، 13-08-2023 03:28 م

وفاة طالب توجيهي قبل أيام من موعد النتائج في إربد

2 (10)


الوكيل الإخباري - توفي طالب الثانوية العامة "التوجيهي" أحمد النعامنة، ليل السبت الأحد قبل 4 أيام من موعد صدور النتائج المنوي الإعلان عنها مساء الأربعاء المقبل.اضافة اعلان


وقال مقربون من الفقيد النعامنة إنه توفي إثر حادث سقوط تعرض له من على سور أحد المنازل أثناء تركيب إنارة، إذ كان يعمل في تلك الأثناء مع جهة لتنظيم الحفلات قبل أن يسقط عليه جسم صلب ثقيل.

وأضافوا أن الحادثة تسببت للشاب النعامنة بنزيف داخلي بسبب سقوط الجسم الثقيل "فانوس حجري" عليه -كان على السور) ما أدى الى وفاته رحمه الله.

وأشاروا إلى أن صلاة الجنازة أقيمت أمس السبت بحضور المئات وتم دفن الفقيد في بلدة حريما بمحافظة إربد.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الحادثة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ومستذكرين مناقبه وسيرته الطيبة خلال حياته.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
72023256617865879742

جامعات تُعلّق دوامها الوجاهي الاثنين - أسماء

سعر-الذهب-في-تركيا-اليوم-6101

انتعاش الطلب على ليرات الذهب .. وهذا سعر البيع !

317902_10_1612218126

خدام ينصح مزارعي الأغوار بالسقاية مبكرا وتجنب التسميد خلال الموجة الحارة

175419

إزالة بسطات تعيق حركة المرور والمشاة في إربد

image

صناعة الأردن: البلاستيك المدوّر مستقبل الصناعة الوطنية

367457567_598190115824742_6297907443406409635_n

الحكومة تناقش استعمال الذكاء الاصطناعي في نظام التخطيط للأحمال الكهربائية

أخبار متعلقة
1333333333333333333333333333

حقيقة ظهور نتائج التوجيهي في الأردن

nCNTnOeEXzqjjMH541rYdqSnzPWAwd9Uv61yQz0J

التربية توضح حول تسريب أسئلة امتحان التوجيهي

swg95U2cJkQvrQfDKBzIZpk53NWvdMCH6W7dcdWM

أكثر من 184 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي الخميس

مفهوم-وأبعاد-الشخصية-المسرحية

عرض المسرحية الكوميدية هونها بتهون بالزرقاء

1689449103913

بلدية الرصيفة تطلق 19 خدمة ضمن مشروع الخدمات الحكومية الالكترونية

637567676577713424

سلاح الجو يحصل على جائزة (AIR TATTOO) للمرة الثانية على التوالي