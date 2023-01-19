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الخميس، 19-01-2023 10:03 م

وفاة طفلة غرقًا بقناة الملك عبدالله

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الوكيل الاخباري - قضت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، اليوم الخميس، غرقاً في مياه قناة الملك عبد الله بمنطقة ضرار بالأغوار الوسطى.

وقال مدير مستشفى الأميرة إيمان الحكومي الدكتور محمد أبو هديب لـ(بترا)، إن الطفلة أُسعفت من قبل كوادر الدفاع المدني بعد انتشالها من مياه القناة إلى قسم الإسعاف والطوارئ.

وأضاف، أن الطواقم الطبية بذلت جهدها في محاولة إنعاشها لكنها كانت قد فارقت الحياة قبل وصولها إلى المستشفى، فيما تم الكشف على الجثة من قبل الطب الشرعي.

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