وفاة وإصابتان إثر حادث دهس في الزرقاء

الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر الدوريات الخارجية مع 5 حوادث سير ، خلال 24 ساعة في مختلف محافظات المملكة.



وقال مصدر أمني إن كوادر الدوريات الخارجية تعاملت مع حادث دهس على شارع الـ100 باتجاه الزرقاء نتج عنه وفاة واصابتين وتم اسعافهم إلى مستشفى التوتنجي سحاب .



وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تدهور بالقرب من مستشفى الزرقاء الخاصة نتج عنه 4 إصابات متوسطة وتم اسعافهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.



وأشار إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين قبل جسر المطار باتجاه الجنوب نتج عنه 3 اصابات وتم اسعافهم إلى مستشفى النديم ووصفت حالتهم بالمتوسطة.



وتعاملت كوادر الدوريات الخارجية مع حادث تدهور مركبة على طريق إربد عمان نتج عنه إصابة واحدة متوسطة وتم اسعافه إلى مستشفى الأميرة هيا العسكري.



وتم التعامل مع حادث تدهور مركبة في المفرق وتحديدا قبل دوار الدبابة نتج عنه اصابتين تم اسعافهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري ووصفت حالتهم بالمتوسطة.



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