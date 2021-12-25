الدوريات الخارجية تحذر

الوكيل الإخباري - حذرت إدارة الدوريات الخارجية، اليوم السبت، من التهاون في استخدام السرعات الزائدة في أيام العطل، مع انخفاض أعداد المركبات المستخدمة للطريق العام.

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ووفق ما نقل النقيب عامر الصمادي من مديرية الأمن العام، فإنه جرى ضبط سرعات مخالفة للسرعات المحددة للطرق في الأوضاع الطبيعية، يوم أمس الجمعة.



وذكر الصمادي، أن الكوادر ضبطت على طريق المطار سرعات مخالفة، بلغت حدود 160 كم في الساعة، أي بزيادة 60 كم عن السرعة المحددة.



وبين أنه وصلت السرعات المخالفة على الطريق الصحراوي قرب جسر القطرانة نحو 181 كم في الساعة.



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