وفاتان و4 اصابات بحوادث دهس وصدم في عمّان

الوكيل الإخباري - توفي شخصان، إثر حادث صدم مركبة بتل ترابي، وقع مساء أمس الاثنين، جنوب عمّان، وتم تعليل سبب الحادث بعدم أخذ الاحتياطات اللازمة.

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وقال مندوب إدارة السير، النقيب موفق الخطبا، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الثلاثاء، إنه تم التعامل مع حادث دهس لفتاتين، وقع مساء أمس الاثنين، في منطقة شرق عمّان بمنطقة دوار زمزم، وتم نقل الإصابتين إلى المستشفى، ووصفت حالتهم الصحية بين السيئة والمتوسطة.



وبيّن الخطبا أنه تم التعامل مع حادث دهس وصدم في آن واحد، ضمن اختصاص شرق عمان، نتج عنه إصابة شخصين، وعلل الحادث لعدم أخذ الاحتياطات اللازمة.



ودعا السائقين إلى الالتزام بقواعد السير، وأخذ الاحتياطات اللازمة، والالتزام بالمسرب المخصص، والابتعاد عن مشتتات الانتباه اثناء القيادة.