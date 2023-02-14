الثلاثاء 14-02-2023
الوكيل الاخباري

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

ضبط مركبة تسير بسرعة 213كم/ ساعة على شارع الـ 100

وفاتان و4 اصابات بحوادث دهس وصدم في عمّان

الطوارئ الروسية: العثور على 150 ألف دولار أثناء إزالة الأنقاض في تركيا

غوتيريش يرحب بقرار سوريا فتح معبرين مع تركيا لإيصال المساعدات

الزراعة: انتهاء بؤرة انتشار الحمى القلاعية خلال ايام

ارتفاع ملحوظ بسعر الخيار خلال أسبوعين ومدير السوق المركزي يوضح

قتلى وجرحى بإطلاق نار في جامعة ميشيغن الأمريكية

إصابة شاب بجروح خطيرة في الرأس بمواجهات مع الاحتلال في طوباس

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 14-02-2023 09:27 ص

وفاتان و4 اصابات بحوادث دهس وصدم في عمّان

220231391737331060004


الوكيل الإخباري - توفي شخصان، إثر حادث صدم مركبة بتل ترابي، وقع مساء أمس الاثنين، جنوب عمّان، وتم تعليل سبب الحادث بعدم أخذ الاحتياطات اللازمة.

اضافة اعلان


وقال مندوب إدارة السير، النقيب موفق الخطبا، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الثلاثاء، إنه تم التعامل مع حادث دهس لفتاتين، وقع مساء أمس الاثنين، في منطقة شرق عمّان بمنطقة دوار زمزم، وتم نقل الإصابتين إلى المستشفى، ووصفت حالتهم الصحية بين السيئة والمتوسطة.

وبيّن الخطبا أنه تم التعامل مع حادث دهس وصدم في آن واحد، ضمن اختصاص شرق عمان، نتج عنه إصابة شخصين، وعلل الحادث لعدم أخذ الاحتياطات اللازمة. 

 

ودعا السائقين إلى الالتزام بقواعد السير، وأخذ الاحتياطات اللازمة، والالتزام بالمسرب المخصص، والابتعاد عن مشتتات الانتباه اثناء القيادة. 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n

ضبط مركبة تسير بسرعة 213كم/ ساعة على شارع الـ 100

jerusalem-597025_960_720-960x550

"عين على القدس" يناقش قرار الاحتلال هدم بناية يقطنها 100 شخص في حي قدوم

يببببب

الزراعة: انتهاء بؤرة انتشار الحمى القلاعية خلال ايام

0L5A5727

ارتفاع ملحوظ بسعر الخيار خلال أسبوعين ومدير السوق المركزي يوضح

0L5A5730

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم الثلاثاء

وظائف

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - تفاصيل

أخبار متعلقة
AWN_2e3dcimage_story

وفاة فتاة بحادث دهس قرب إشارة طارق

أثر-مواقع-التواصل-الاجتماعي-على-الأسرة

الحكومة تؤكد أهمية مواجهة مخاطر الاستخدام السلبي لوسائل التواصل

720213124955929196232

نفي صدور عفو عام عن مخالفات السير في الاردن

electric-car-plugged-in-charging

وكلاء السيارات: نتابع بقلق أعطال السيارات الكهربائية التي دخلت السوق بدون كفالة مصنعية

research-phenomenon-violence-4-components

إطلاق نظام أتمتة اجراءات التعامل مع حالات العنف بأماكن تقديم الخدمة

image

سائق "ونش" بإدارة السير ينقذ طفلة رضيعة فقدت وعيها