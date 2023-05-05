وفاتان و5 إصابات بحريق مخازن في جويدة

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر الدفاع المدني في مديرية دفاع مدني شرق عمان وباسناد من مديريات دفاع مدني الوسط وقوات درك العاصمة وشرطة جنوب وشرق عمان وأمانة عمان الكبرى تعاملت فجر اليوم مع حريق شب في عدد من المخازن التي تحتوي على بكس البوليسترين تقدر مساحتها ب 2000 م٢ بالإضافة الى ساحة خارجية تقدر مساحتها ب 1000 م في منطقة الجويدة.

اضافة اعلان



حيث نتج عنه وفاة شخصين من جنسية عربية إثر تعرضهما لحروق بالغة في الجسم (تفحم )واصابه خمسه اخرين بضيق في التنفس حيث عملت فرق الاطفاء على اخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل بينما تولى فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في الموقع وكانت حالتهم العامة حسنه لم تستدعي النقل الى المستشفى باستثناء إصابة واحدة تم اسعافها ونقلها وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى البشير الحكومي.



وشارك في عمليات إخماد الحريق الذي نتج عنه تصاعد كثيف للدخان العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية وعدد كبير من الكوادر البشرية من دفاع مدني وشرطة وقوات درك بالإضافة إلى عدد من تنكات المياه من أمانة عمان الكبرى ،وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.



