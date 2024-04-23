وفد أردني يشارك في اجتماعات دورة مجلس الاستثمار البريدي 2024

الوكيل الإخباري - شارك وفد أردني برئاسة رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، في اجتماعات دورة مجلس الاستثمار البريدي المنعقدة في بيرن – سويسرا خلال الفترة 22– 26 نيسان الحالي.

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وبحسب بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، تأتي المشاركة بدعوة من الاتحاد البريدي العالمي، بحضور أبرز صناع القرار الأعضاء والمراقبين في القطاع البريدي للتباحث في الجوانب المتعلقة بالقطاع كافة .



وقال السرحان، إن الاجتماعات ستتناول العديد من الموضوعات المحورية الهامة التي تخص مستقبل العمل البريدي والتحديات التي تواجهه حول العالم، موضحا أن هذه التحديات تشمل مناقشة الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية وتنمية الأسواق والابتكار .



وبين أن مشاركة الهيئة في مثل هذه الاجتماعات تهدف إلى إنشاء آلية عمل تضامني بين الهيئات المنظمة للبريد حول العالم ؛ لتبادل ونقل الخبرات البريدية واللوجستية وتعزيز سبل التعاون بين البلدان الأعضاء والمراقبين في الاتحاد البريدي العالمي .



والتقى السرحان خلال عقد اجتماعات المجلس بالأمين العام للاتحاد البريدي العالمي ماساهيكو ميتوكي.



وتناول السرحان عددًا من القضايا التي تهم قطاع البريد عالمياً ومحلياً، مستعرضاً التطور الذي شهده القطاع في الأردن خلال الفترة الأخيرة، وجهود الهيئة التي تعمل وبشكل متواصل للارتقاء بجودة الخدمات البريدية وتعزيز أدوارها المحورية على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وغيرها.