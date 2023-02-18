وفد بريطاني يزور المركز الوطني للبحوث الزراعية

الوكيل الإخباري - اكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد خلال استقباله وفداً أكاديمياً من جامعة بلايموث البريطانية أهمية مدّ جسور التعاون وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية.

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وشدد حداد خلال استقباله الوفد الذي يضم رئيس كلية العلوم البيولوجية والبحرية ريتشارد بريزيوسي، والأستاذ المشارك في علم الوراثة البيئية البروفيسورة جينيفر راونتري، سات الأكاديمية، على أهمية الزيارة للمركز، والتي سيكون لها دور بارز في تنفيذ مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات العلمية بين الطرفين؛ الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تطوير البحث العلمي لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة.



وجال الوفد على أقسام ومختبرات المركز المختلفة، مثمّنا الإمكانات العلمية والبحثية والبنى التحتية التي يتمتع بها، والتي تعدّ محفزاً لبناء الشراكة مع الجامعة، وتبادل الخبرات والزيارات.

