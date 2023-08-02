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وفد حكومي يزور القرية الذكية في معان

الأربعاء، 02-08-2023 05:46 م

وفد حكومي يزور القرية الذكية في معان

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 الوكيل الاخباري - زار وفد من وزارة البيئة ومركز إقليم الشوبك للبحوث الزراعية، اليوم الاربعاء، مشروع القرية الذكية للتنمية المستدامة في معان .

ويسعى المشروع الذي ينفذ بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية (اي أف دي) والمركز الوطني للبحوث الزراعية، ووزارتي الزراعة والبيئة، وعدد من الشركاء، إلى الاعتماد على الذات في الإنتاج الغذائي، وتطوير الموارد الزراعية، واستخدام مصادر المياه بكفاءة عالية.

وقال مدير الاتصال والتوعية في وزارة البيئة، مستشار الوزير الدكتور أحمد عبيدات، إن الزيارة تأتي للتعرف على تجربة أردنية لتحقيق الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية، لافتاً إلى التزام الأردن بمواجهة ظاهرة التغير المناخي والتكيف معها، حيث يأتي إنشاء مشروع القرية الذكية في معان ضمن برامج وزارة البيئة بالشراكة مع جهات محلية ودولية.

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