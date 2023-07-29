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السبت، 29-07-2023 11:21 ص

البدء بتنفيذ مشروع القرية الذكية للتنمية المستدامة في معان

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الوكيل الاخباري - بدأت جمعية شباب معان لحفظ البيئة، بتنفيذ المراحل الأولى من مشروع "القرية الذكية للتنمية المستدامة"، والذي يهدف الى تعزيز التنمية المستدامة لمواجهة التغيرات المناخية.

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وينفذ المشروع بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ضمن مبادرة مينكا، وبدعم من حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية في المركز الوطني للبحوث الزراعية، ووزارتي الزراعة والبيئة، وبلدية معان الكبرى، ومشاريع كهربة الريف، والصحراء الذكية.


وقال رئيس الجمعية، والمدير التنفيذي للمشروع سامر عبد الدايم، إن المشروع يركز بشكل أساسي على ثلاثة قطاعات رئيسة، هي: "الأمن المائي، والإدارة الزراعية، من خلال عمليات الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، وتأمين سبل وتحسين إنتاجية المجتمع ودعم الاقتصاد المحلي.


وأضاف أن المشروع يهدف الى تبني التوجيهات الملكية السامية، فيما يتعلق بالقطاع الزراعي من سياسات وبرامج ومشاريع تزيد من الاعتماد على الذات في الإنتاج الغذائي، وتطوير الموارد الزراعية واستخدام مصادر المياه بكفاءة عالية.


 




 

 


 

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