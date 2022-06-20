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الإثنين، 20-06-2022 09:15 م

وفد رسمي يبحث في اليونان تتبع الأغذية وتصنيف المنشآت الغذائية

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الوكيل الاخباري - ترأس مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، وفدا رسميا، يزور اليونان حاليا؛ لتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تتبّع الغذاء وتصنيف المنشآت الغذائية حسب درجة الخطورة.

واطلع مهيدات والوفد المرافق، خلال زيارة لوزارة الصناعة اليونانية، وفق بيان صادر عن المؤسسة اليوم الاثنين، ، على التجربة اليونانية في مجال سلامة الغذاء عرضها الأمين العام لوزارة الصناعة ثيميس افتيهيدو، فيما عرض مدير عام تطوير المواصفات اليونانية، ديونيسيوس تساغريس، إعادة هيكلة التشريعات والتعليمات، كما تم شرح آلية التفتيش المبني على درجة الخطورة والأدوات وأهمية توحيد الجهات تحت مظلة واحدة من قبل مدير عام البيطرة في اليونان ألكسندروبولس.

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