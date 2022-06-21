الثلاثاء 21-06-2022
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تدريس منهاج التربية المدنية للصفين العاشر والحادي عشر
دورة لغة الإشارة الأساسية للصم بالزرقاء الجامعية
محاضرة بدائرة الآثار حول مخاطر الواسطة والمحسوبية
الشمالي يدعو إلى استشراف فرص للتعاون والاستثمار بين الأردن والسعودية
أخبار الشركات
أخبار الشركات
بنك الأردن يشارك باليوم العالمي للبيئة واليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف
هواتف سامسونج جالكسي S22 Ultra وS22+ وS22: شركاء مثاليون للتصوير الليلي المثالي
اتفاقية شراكة بين شركة تسويق المنتجات البترولية وصندوق الائتمان العسكري لدعم رفاق السلاح العاملين والمتقاعدين من القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية
كابيتال بنك ينظم ورشة توعوية لموظفيه بمناسبة اليوم العالمي للعافية بالتعاون مع تطبيق "كُن"
كورونا
كورونا