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الأربعاء، 13-03-2024 11:21 ص

وكلاء السياحة: انخفاض حجوزات العمرة 70% في رمضان مقارنة بالعام الماضي

العمرة


الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
انخفضت حجوزات العمرة خلال موسم رمضان الحالي بنسبة 70% مقارنة مع العام الماضي وفق رئيس اللجنة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر، محمد أبو غزالة.

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وقال أبو غزالة اليوم الأربعاء لـ "الوكيل الاخباري" إن عدد المعتمرين الأردنيين في الموسم الحالي قليل جداً، منوهاً أن السبب يعود إلى الأوضاع المالية الصعبة خلال شهر رمضان وأن تكلفة العمرة للشخص الواحد تصل إلى 250 دينار براً وإلى أكثر من 420 دينار جواً.


وأكد أن عدد المعتمرين الأردنيين منذ بداية الموسم لم يتجاوز الـ 75 ألف معتمراً لغاية الآن، مشيراً أن المواسم السابقة كان يصل عدد المعتمرين الأردنيين إلى أكثر من 200 ألف معتمر.


 




 

 


 

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