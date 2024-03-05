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الثلاثاء، 05-03-2024 06:22 م

ولي العهد: الأردن مثال حي للعيش المشترك والوئام بين الأديان

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 الوكيل الاخباري - أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أن الأردن يعد مثالا حيا للعيش المشترك والوئام بين الأديان.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، لوفد من جامعة جورج تاون الأمريكية، برئاسة مدير الوعظ والإرشاد في الجامعة الإمام يحيى هندي، وضم عضوي الهيئة التدريسية الأب ماثيو كارنز وريان كريج وعددا من الطلبة، في إطار مساق تعليمي بالجامعة حول تلاقي الأديان في الأردن.

وتطرق سموه، خلال اللقاء، إلى التوترات في المنطقة وخطورة تداعياتها على الوئام بين الأديان وارتفاع وتيرة التطرف، لافتا إلى الحاجة لتعزيز التسامح والتركيز على ما يجمع الناس ولا يفرقهم.

وأشاد سمو ولي العهد بحرص الوفد على تنظيم زيارات لعدة قارات لأغراض المساق التعليمي في الجامعة، مشيرا إلى أهمية أن تكون الأبحاث مبنية على تقصي الحقائق.

ولفت سموه إلى مبادرة "اجتماعات العقبة" كجهد أردني مستمر بالتنسيق مع العديد من الدول والمنظمات الدولية، لمحاربة الإرهاب ضمن نهج شمولي والتصدي للخطاب المتطرف.

وحضر اللقاء مدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

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