ولي العهد من بيت عزاء الفناطسة: كان فرح وأصبح ترح - فيديو

الوكيل الإخباري - عبر ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله عن حزنه لوفاة الشاب حمزة الفناطسة، خلال عرسه في معان.



وقال ولي العهد خلال تقديم واجب العزاء بالفناطسة في معان اليوم:” مش معقول كل ما بدنا نفرح لازم يكون فيه ضحايا”.



واضاف : " كان فرح وأصبح ترح! خلص بكفي، لازم نكون جادين، وهاي العادة بدنا نخلص منها".

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وقدّم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، واجب العزاء إلى أهالي محافظة معان وعشيرة الفناطسة، بوفاة الشاب حمزة الفناطسة الذي توفي يوم أمس الأربعاء إثر إصابته بعيار ناري طائش خلال حمام عرسه.

