توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

الوكيل الاخباري-

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واصل رئيس الوزراء بشر الخصاونة سلسلة جولاته الميدانية وزياراته التفقدية، بزيارة مؤسَّسات خدميَّة وسياحيَّة في محافظة معان ومنطقة وادي رمّ.واستهلُّ رئيس الوزراء جولته في محافظة معان بزيارة محطَّة مياه إيل، التي تزوِّد قضاء إيل وتجمُّع قُرى النعيمات وأجزاء من لواء البترا بالمياه، وتخدم قرابة 35 ألف نسمة من أبناء المنطقة.ووجَّه الخصاونة إلى ضرورة العمل على تحسين خدمات التَّزويد المائي في محطَّة إيل، وتحسين البنية التحتيَّة لقطاع المياه، ومعالجة الفاقد المائي من خلال تحديث شبكات المياه.كما وجَّه إلى الاستمرار في تأهيل وتحديث الآبار والتوسُّع فيها؛ بما يضمن تقديم أفضل خدمات المياه للمواطنين.واستمع رئيس الوزراء إلى إيجاز من وزير المياه والرَّي محمَّد النجَّار ومدير عام شركة مياه العقبة خالد العبيديين حول واقع عمل المحطَّة والإجراءات المتَّبعة لضمان استمرار تزويد المواطنين بالمياه وفق أعلى المواصفات.كما عرضا أمام رئيس الوزراء أبرز المشروعات التي يجري العمل عليها لتحديث البنية التحتيَّة للمحطَّة، ورفدها بمصادر مائيَّة جديدة؛ لضمان تحسين واقع الخدمات المقدَّمة للمواطنين من المياه.على صعيد متَّصل، تفقَّد الخصاونة مركز صحِّي قضاء إيل الشَّامل في محافظة معان.ووِّجه رئيس الوزراء إلى ضرورة تقديم أفضل الخدمات الصحيَّة للمواطنين، وتوفير جميع المستلزمات الصحيَّة والعلاجيَّة التي يحتاجونها، وضمان ديمومة عمل المركز على مدار الوقت.وجال رئيس الوزراء يرافقه وزير الصحة فراس الهوَّاري في مرافق المركز، واستمع من القائمين عليه إلى شرح حول واقع الخدمات التي يقدِّمها. كما تبادل الحديث مع المرضى والمراجعين بشأن الخدمات الطبيَّة والعلاجيَّة التي يقدِّمها المركز.ويقع مركز صحي إيل الشامل على بعد 25 كليو متراً من مركز قصبة معان وكذلك عن مستشفى معان الحكومي، ويعمل على مدى 24 ساعة، وقد تمَّ تحويله إلى مركز شامل خلال شهر تمُّوز الماضي.ويحتوي المركز على سكن للكادر الطبي المناوب، ويبلغ عدد المراجعين الشهري 1500 مراجعٍ تقريباً، وتتبع له مجموعة من المراكز الأوليَّة التي تقدِّم خدمات صحيَّة أوليَّة متكاملة.ورافق رئيس الوزراء خلال الجولة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحليَّة توفيق كريشان، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، ووزير الشَّباب محمَّد النَّابلسي ومحافظ معان فيصل السّميران وعدد من نوَّاب المنطقة.