ولي العهد يتابع جانبا من مجريات تمرين "درع الأردن" - صور

الوكيل الإخباري - تابع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، عبر شاشات عرض من مقر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، جانبا من مجريات تمرين "درع الأردن 2023" الوطني الشامل، الذي بدأ تنفيذه يوم الأحد الماضي ويستمر حتى الخميس المقبل.

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ويحاكي التمرين، الذي ينفذ بمناطق في عمان وإربد والزرقاء والعقبة، فرضيات وقوع حوادث متعلقة بمخاطر إشعاعية وبيولوجية وكيماوية والإجراءات المعتمدة للحد من مخاطرها، ومدى الجاهزية في التعامل معها من خلال تطبيق أفضل المعايير والممارسات.



وينفذ التمرين المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية ومؤسسات رسمية وخاصة بالتعاون مع وكالة خفض التهديدات الدفاعية الأمريكية، والحرس الوطني لولاية كولورادو الأمريكية، والسفارة الأمريكية في عمان.



ورافق سموه وزير الداخلية مازن الفراية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.











