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الجمعة، 10-03-2023 11:57 ص

السفارة المكسيكية في عمان تحتفل باليوم العالمي للمرأة

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الوكيل الإخباري - احتفلت السفارة المكسيكية في عمان، مساء أمس الخميس، باليوم العالمي للمرأة، بمشاركة منظمات دولية ومحلية والعديد من السفراء العرب والأجانب وجمعية الصداقة الأردنية المكسيكية والجالية المكسيكية في الأردن.

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وأكد السفير المكسيكي، روبيرتو ودريغيز هيرنانديز، خلال الحفل، التزام المكسيك بمواصلة تعزيز تنمية المرأة، وفتح المجالات المختلفة لتمكينها وتنميتها من أجل النهوض بالمجتمعات الفضلى.


وجرى خلال الحفل، تكريم مجموعة من السيدات الأردنيات والمكسيكيات قدمن قصص نجاح والهام للمجتمع.


وأشار مدير الإعلام والعلاقات العامة في السفارة المكسيكية سامر العزة إلى أن السفارة نظمت فعاليات ونشاطات خلال هذا الأسبوع احتفالا بيوم المرأة العالمي، ومن أبرزها ورشة حوارية توعوية بقضايا المرأة، وفيلم مكسيكي.

 




 

 


 

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