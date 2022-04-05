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الثلاثاء، 05-04-2022 05:19 م

ولي العهد يزور قيادة المنطقة العسكرية الشمالية

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الوكيل الإخباري - زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، قيادة المنطقة العسكرية الشمالية.

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وكان في استقبال سموه، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وقائد المنطقة العسكرية الشمالية وقادة التشكيلات والوحدات فيها.
ونقل سمو ولي العهد، خلال لقائه عدداً من ضباط وضباط صف وأفراد المنطقة، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة لهم، وهنأهم بشهر رمضان المبارك.


واستمع سموه إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية في تشكيلات ووحدات المنطقة، والجهود المبذولة لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية في تنفيذ الواجبات المناطة بها بكل احترافية ومهنية.


وجال سمو ولي العهد على عدد من مرافق قيادة المنطقة، واستمع إلى شرح حول سير العمل فيها.


وأعرب سموه عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه مرتبات المنطقة العسكرية الشمالية والكفاءة والجاهزية والمعنويات العالية التي يتمتع بها منتسبوها.

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