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الإثنين، 07-03-2022 11:44 ص

أردنيون في سومي الأوكرانية يناشدون: القصف من كل مكان و العصابات منتشرة

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الوكيل الاخباري - ناشد طلبة أردنيين في مدينة سومي الأوكرانية بإيجاد طريق آمن للطلبة واجلائهم في ظل الوضع الحرج الذي تعيشه المدينة، خلال الحرب الروسية في أوكرانيا .

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وقالت الجالية لـ " الوكيل الإخباري" إن الوضع الحالي في مدينة سومي خطير جدا، موضحة أن المدنيين في المدينة يتعرضون لقصف وهجمات صاروخية مفاجئة من كل مكان، وهناك انتشار للجماعات والعصابات المسلحة.

وبينت أن هناك ما يقارب 170 أردنياً في المدينة، خرج منهم 13 أردنياً مع أوكرانيين ووصلوا إلى الحدود الرومانية أول أمس.


وطالبوا الحكومة التواصل مع الجانب الروسي لتوفير ممرات آمنة من روسيا كونها أقرب على المدينة وتبعد من 40 إلى 50 كيلومتر.


وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الاثنين، أنه من خلال متابعة الوزارة الحثيثة وجمع المعلومات من جميع الأطراف المعنية، علمت الوزارة، في ساعةٍ مبكرة من صباح اليوم الإثنين، من الجانب الأوكراني بأنه تمّ إجراء تغيير على خطة الإخلاء وتجميدها حالياً.


ونصح الجانب الأوكراني الطلبة هناك باتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية في مدينة سومي.

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