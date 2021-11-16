الثلاثاء 16-11-2021
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الثلاثاء، 16-11-2021 04:23 م

ولي العهد يطلع الأمير الحسن والأميرة سمية على برامج جامعة الحسين

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الوكيل الإخباري– اطلع سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الأمير الحسن والأميرة سمية على برامج جامعة الحسين التقنية.

كما اطلعهما سمو ولي العهد على مشاريع طلبة الجامعة المبدعين.

ونشر سمو ولي العهد عدة صور، في إدراج له عبر منصة “انستغرام”، “تشرفنا اليوم بزيارة عمي الحسن، والأميرة سمية إلى جامعة الحسين التقنية… حيث اطلعنا على برامج الجامعة ومشاريع طلبتها المبدعين”.

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