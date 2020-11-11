ولي العهد يعزي ولي العهد البحريني بوفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

الوكيل الاخباري -

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بعث سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقية تعزية إلى أخيه سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في مملكة البحرين الشقيقة، بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في مملكة البحرين.وأعرب سموه في البرقية، عن تعازيه ومواساته بهذا المصاب الأليم، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والأسرة المالكة والشعب البحريني الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.