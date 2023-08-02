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الأربعاء، 02-08-2023 03:43 م

يصيب الأطفال بكثرة .. أطباء عيون يحذرون من فيروس واسع الانتشار في المملكة

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الوكيل الإخباري - ليلى القرشي 

بعد تزايد حالات المراجعة الطبية للأطفال والكبار بسبب فيروس يسمى "ادنو"، الذي يُسبب احمراراً في العين ويثير قلق أولياء الأمور .

اوضح اطباء ومستشاري طب وجراحة عيون في حديث لـ "الوكيل الإخباري" ان فيروس "ادنو" ليس حديثاً يصيب العين والأنف والحلق وله اكثر من 70 سلالة ،  معدي جداً وسريع الانتشار حيث  يبدأ بعين وينتقل للعين الأخرى  وسهل انتقاله بين افراد الأسرة وخصيصاً بين الاطفال  

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واكدوا ان اعراضه العامة تتمثل بـ احمرار في العين  مع الشعور بالحرقان وافرازات مائلة للصفار وانتفاخ بالجفن ، واحيانا ألم في الحلق وسيلان في الأنف وخاصة عند الأطفال وقد تصل الاعراض  الى النزيف اسفل الملتحمة وان فترة الحضانة من 3 ايام لاسبوع   .


وحول طرق الانتقال ، أوضح استشاري طب وجراحة العين الدكتور محمد ابوالضبعات ان فيروس أدنو ينتقل عن طريق التلامس "من خلال لمس المنطقة المصابة" وعن طريق النفس بحال رافقه التهاب في الحلق .

وللوقاية نصح الدكتور ابوالضبعات ،  بضرورة استخدام الادوات الشخصية بشكل فردي منها المنشفة والصحن والملعقة ومخدة النوم ، و التعقيم المستمر لليدين   ، وضرورة مراجعة الطبيب المختص لعدم تطور الاعراض التي قد تصل الى عتامات في العين تودي الى ضعف بالإبصار . 


بدوره أوضح استشاري طب وجراحة العيون الدكتور سلمن حبش أن طرق العلاجات المنزلية تتمثل بتنظيف العين بشاش مبلل بالماء مع كمادات دافئة مع استخدام قطرات للعين وكمادات الشاي المر،  وحذر هنا من استخدام المضادات الحيوية لانه لا يفيد مع الفيروسات الا بحالات خاصة وتحت اشراف الطبيب 

وحول كثرة اصابة الاطفال حالياً بهذا الفيروس ،  اوضح الدكتور حبش ان تواجد الاطفال ضمن تجمعات مثل النوادي الصيفية ، ودور الحضانة او اماكن اللعب قد يسبب انتقاله بسرعة بينهم  وذلك لعدم درايتهم الكافية بكيفية الوقاية من هذا الفيروس الذي ينتقل عن طريق التلامس ورذاذ الهواء بحال رافقه التهاب في الحلق  . 

وأكد الدكتور حبش على ضرورة الانتباه اثناء استخدام برك السباحة في الفترة الحالية حيث انها مصدر عدوى اساسي من خلال تواجد شخص مصاب وانتقال المرض لآخر  وشدد على ضرورة متابعة وضبط سلوكيات استخدام البرك وعدم ادخال اشخاص تظهر عليهم اعراض مرضية الى حمامات السباحة.

 




 

 


 

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