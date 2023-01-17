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يوم طبي مجاني في الكرك

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الثلاثاء، 17-01-2023 11:54 م

يوم طبي مجاني في الكرك

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الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسة أطفالنا وبالتعاون مع مديرية تربية قصبة الكرك عن إقامة يوم طبي مجاني غدا من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الثانية ظهرا، في مدرسة أروى الثانوية للبنات للفئات العمرية من الأطفال لغاية 18 عاما.

وأوضح مدير التربية الدكتور حسين الطراونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن اليوم الطبي سيشتمل على العديد من الخدمات الطبية منها فحص العيون والكلى والمسالك البولية القسطرة العلاجية للقلب وطب وجراحة الأعصاب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والشلل الدماغي ومتابعة الحالات التي بحاجة للتدخل الجراحي.

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