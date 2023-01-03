مؤسسة الملكة علياء للسمع والنطق تعرض إنجازاتها في عام 2022

الوكيل الإخباري - قدمت مؤسسة الملكة علياء للسمع والنطق، خلال العام الماضي، 1837 خدمة توزعت بين برامج تدريبية وتقديم سماعات طبية وإجراء فحوص طبية بحسب بيان صحفي للمؤسسة صدر اليوم الثلاثاء.

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وقالت المؤسسة في البيان، إن من بين الخدمات المقدمة 237 فحص سمع، و203 فحوص أنف وأذن وحنجرة وإجراء طبي، و335 خدمة قوالب وصيانة ومعايرة سماعات، في حين كان هناك 217 حالة جديدة تراجع لأول مرة.



وأضافت أنها ركبت العام الماضي،64 سماعة طبية جديدة للمرضى، ونفذت 763جلسة تدريب نطق، و47 جلسة تعديل سلوك، وقدمت خدمات استشارة وتقييم نطق لـ76 حالة جديدة، بالإضافة إلى تسليم بطاريات وسماعات طبية لمدرسة التربية الخاصة للصم في محافظة الكرك بتمويل من جمعية "مسرة" الخيرية وإقامة أيام طبية وتنفيذ زيارات ميدانية لمدارس التربية الخاصة بالصم.



وأكدت المؤسسة أنها استطاعت خلال العام الماضي، أن تشمل بخدماتها عددا كبيرا من المستفيدين من مختلف أنحاء المملكة وبعض الدول العربية الشقيقة، وتنفيذ أيام طبية عدة بالتعاون مع مؤسسات وشركات وطنية؛ بهدف الكشف المبكر عن احتمالات الإصابة بالصمم، أو بأحد اضطرابات السمع عند الأطفال.