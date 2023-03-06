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الإثنين، 06-03-2023 04:50 م

يوم علمي في قيادة معهد اللغات العسكري

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الوكيل الإخباري - عُقد في قيادة معهد اللغات العسكري، اليوم الاثنين، اليوم العلمي الثاني، بحضور اللواء المتقاعد الدكتور هشام خريسات، وآمر معهد اللغات العقيد الدكتور صالح الخلايلة.

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ويهدف اليوم العلمي إلى تعزيز الخبرات التدريبية لدى منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية وتبادل القدرات المعرفية لديهم، إضافة إلى التعريف بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الرقمية، وكيفية الاستفادة منها في التدريب والتعلم.


ويأتي "اليوم العلمي" ضمن خطة ممنهجة يسير عليها معهد اللغات العسكري لرفع مستوى العملية التدريبية للغات والتأهيل مع إدراج أحدث أدوات التكنولوجيا الرقمية وبما يتوافق مع الإطار الدولي للغات.

 

وحضر الفعالية عدد من آمري المعاهد والمراكز التدريبية في القوات المسلحة - الجيش العربي ومديرية الأمن العام.

 




 

 


 

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