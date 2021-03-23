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الثلاثاء، 23-03-2021 08:40 ص

القطاع العام أو القطاع الخاص

يوم مفتوح لتلقي الكوادر الطبية لقاح كورونا

جرعة
توضيحية


الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الصحة، الثلاثاء، يوما مفتوحا لتطعيم الكوادر الطبية سواء القطاع العام أو القطاع الخاص في عدة مراكز في جميع محافظات المملكة.

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وزارة الصحة، نشرت أسماء المراكز الصحية لتلقي المطاعيم حسب الخطة الموضوعة لتطعيم أكبر عدد ممكن من الكوادر الطبية، مبينة أن التطعيم مفتوح للكوادر الطبية سواء القطاع العام أو الخاص شريطة التسجيل على المنصة الخاصة بتلقي اللقاح وإحضار بطاقة النقابة وباجة العمل.


وأشارت إلى أن المراكز هي ارحاب الشامل، اشتفينا الشامل، الأزرق الشامل، الأمير حسن الشامل (كفرنجة)، البترا الشامل، البقعة (أونروا)، الجبيهة الشامل، الجفر، الحسا الشامل، الحسينية الشامل، الرائد الشهيد محمد ضيف الله الهباهبة، الرازي الشامل، الربة، الرمثا الشامل، الزعتري الشامل، الشونة الجنوبية، الشونة الشمالية الشامل، الصافي، الطفيلة الشامل، الطيبة/ البترا، الطيبة الشامل، والظليل الشامل، الفحيص، القطرانة، القويرة الشامل، القويسمة الشامل، المزار الجنوبي، المشيرفة الشامل، المفرق الشامل، بصيرا الشامل، جرش الشامل، مركز صحي دير أبي سعيد، دير علا، ذيبان، سحاب الشامل، وشمال مأدبا الشامل، طبربور الشامل، عجلون الشامل، فقوع، قميم الشامل، مخيم الزرقاء (اونروا)، معان الشامل، وادي السير الشامل، مستشفى البادية الشمالية، حبراص الشامل.

 

كما تشمل مستشفيات الأمير حمزة، الأمير راشد العسكري، الأمير زيد العسكري، الأمير علي بن الحسين العسكري، الأمير فيصل الحكومي، الأمير هاشم بن الحسين العسكري/ الزرقاء، الأمير هاشم بن عبدالله العسكري/العقبة، الأميرة هيا العسكري، البشير، الجامعة الأردنية، الرويشد، الزرقاء الحكومي الجديد، السلط القديم، الملك المؤسس عبدالله الجامعي، الملك طلال العسكري، الملكة علياء العسكري، جرش الحكومي، الجامعة الأردنية/ بوابة عمادة شؤون الطلبة/ قاعة النشاطات الرياضية، المركز الثقافي إربد بيت شباب عمان - مدينة الحسين الرياضية بوابة، العلوم التطبيقية الخاصة بوابة الصالة الرياضية، عيادة التطعيم إربد/ بجانب مستشفى الأميرة بسمة، عيادة التطعيم/ مديرية الشؤون الصحية لمحافظة الزرقاء، قاعة يا هلا مدينة الحسين الرياضية، مخيم الأزرق للاجئين السوريين، مخيم الزعتري للاجئين السوريين، مديرية الشؤون الصحية لمحافظة البلقاء الموقع الجديد، مديرية الشؤون الصحية لمحافظة الطفيلة، مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة، مديرية الشؤون الصحية لمحافظة مأدبا، مدينة الأمير محمد للشباب، مدينة الحسن الرياضية، مدينة الحسين الطبية، مركز الأمراض الصدرية مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق، مركز صحي أبو نصير الشامل، مركز صحي إربد الجديد (أونروا).

 

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