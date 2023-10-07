يوم وظيفي في إربد يستهدف 400 فرصة عمل



الوكيل الاخباري - دعا مركز تطوير الأعمال الشباب والشابات في محافظة اربد، إلى الاستفادة من الفرص التي يوفرها اليوم الوظيفي يوم غد الأحد، في جمعية علياء الأمل.



ويأتي تنظيم اليوم من خلال "مشروع تنمية"، التدريب المهني المنتهي بالتشغيل بالقطاع الصناعي و الممول من الوكالة الفرنسية والمنفذ من قبل المركز والمشاركة مع غرفة صناعة إربد، و 20 شركة من مختلف القطاعات.



وقال مدير المركز غالب حجازي، إن اليوم الوظيفي سيوفر 400 فرصة عمل بمختلف القطاعات .

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