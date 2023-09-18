اجتماع يناقش آخر مستجدات الصندوق التعاوني ولائحة أجور الأطباء

الوكيل الاخباري - ناقش مجلس نقابة الأطباء والصندوق التعاوني، بمشاركة رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور نائل المصالحة، وعدد من مدراء المستشفيات الخاصة، آخر المستجدات فيما يتعلق بالصندوق التعاوني ولائحة الأجور 2021 والعلاقة مع شركات التأمين.



وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في نقابة الأطباء أمس الأحد، ضرورة توحيد الجهود لمطالبة شركات التأمين في تعديل الأسعار.



وقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة الأطباء وجمعية المستشفيات الخاصة، لمتابعة ودراسة المستجدات أولا بأول.

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