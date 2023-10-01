ورشة في عجلون عن تعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية



الوكيل الاخباري - نظمت جمعية النساء العربيات اليوم السبت، في قاعة محطة معرفة راجب بمحافظة عجلون ورشة عمل عن تعزيز المشاركة الاقتصادية و السياسية في الأردن بالتعاون مع جمعية نساء من أجل العطاء.



وقال مدير التمكين الاقتصادي والبيئي في جمعية النساء العربيات صهيب خمايسة، إن الورشة تأتي ضمن أنشطة مشروع تعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية للنساء بالأردن الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Federal Ministry of Economic Cooperation and Development (GIZ).

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