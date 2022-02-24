يوم وظيفي في معهد تدريب الهاشمية



الوكيل الاخباري - افتتح مدير معهد التدريب المهني بالهاشمية في محافظة الزرقاء المهندس سفيان القضاة اليوم الوظيفي الذي نظمه المعهد بالتعاون مع مركز تطوير الأعمال/ مشروع تنمية، والذي شارك فيه أكثر من 100 شاب من الباحثين عن العمل من خريجي معهد الهاشمية والمعهد الأردني الكوري بالرصيفة.



وأكد القضاة سعي مؤسسة التدريب المهني الدائم للتشبيك مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل تضمن لهم عيشا كريما وتطورا مهنيا في اختصاصاتهم.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





